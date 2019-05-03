Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 17:05 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SU VIA PRENESTINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PRATO FIORITO E OSTERIA DELL’OSA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA IN TRATTI SALTUARI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
ED INFINE CODE SU VIA DELL’AEREOPORTO DI FIUMICINO IN DIREZIONE OSTIA TRA VIA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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