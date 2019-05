Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 17:35 GIANMARCO TULLI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

PARTIAMO DALL’A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PASSIAMO SULLA A12 ROMA TARQUINIA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE AURELIA.

SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TOR BELLA MONACA.

DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST CHE PROVOCA CODE DA VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E VIA DI TOR CERVARA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA IN TRATTI SALTUARI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

INFINE TRASPORTO FERRVIARIO, SULLA LINEA AV ROMA-NAPOLI SERVIZIO RALLENTATO PER GUASTO TECNICO A TRENO FERMO NEI PRESSI DI CASERTA.

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral