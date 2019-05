Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 18:05 GIANMARCO TULLI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

PARTIAMO A12 ROMA TARQUINIA DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO PER L’INTERVENTO DELL’ELIAMBULANZA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E FREGENE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO.

DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA IN TRATTI SALTUARI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE TRASPORTO FERRVIARIO, E’ TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI.

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral