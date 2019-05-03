Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 18:35 GIANMARCO TULLI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DALL’A12 ROMA TARQUINIA DOVE IL TRAFFICO È STATO SBLOCCATO A SEGUITO DEL PRECEDENTE INCIDENTE PERMANGONO PERO’ LE CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE AURELIA.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD.
DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA IN TRATTI SALTUARI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
INFINE SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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