Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 19:15

PARTIAMO DALL’A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE SULLO SVINCOLO DI IMMISSIONE DEL RACCORDO PER LA CARREGGIATA ESTERNA

RESTANDO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA IN TRATTI SALTUARI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

ED INFINE SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.

