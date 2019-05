Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 19:35 GIANMARCO TULLI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SI STA LENTAMENTE NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

ED INFINE SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI

