Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 20:30

BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

NON MOLTE LE SEGNALZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA CI SONO RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

INFINE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.

