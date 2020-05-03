Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2020 ore 10:30

di - 03 Maggio 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA

    BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    PER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.
    A ZAGAROLO DAL 4 MAGGIO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN CORSO VITTORIO EMANUELE PER LAVORI DI RESTAURO DI PALAZZO ROSPIGLIOSI
    A FERENTINO DA DOMANI E FINO AL TERMINE DEI LAVORI ALLA RETE IDRICA DIVIETO DI SOSTA IN VIA PALAZZO CONSOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    AD APRILIA DAL 4 AL 30 MAGGIO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA, DIVIETO DI TRANSITO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DA VIA DEL POGGIO A VIA VENEZIA COMPRESE INTERSEZIONI
    MENTRE AD ARICCIA CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA LINEA ELETTRICA LOCALE, ATTIVA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO
    DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
    Servizio fornito da Astral

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