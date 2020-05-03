Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2020 ore 12:30

di - 03 Maggio 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2020 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA

    BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA A1 ROMA – NAPOLI CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI
    RIMAMENDO SULLA A1 ROMA NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE PER UN VEICOLO IN PANNE TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONE ROMA
    A ZAGAROLO DAL 4 MAGGIO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN CORSO VITTORIO EMANUELE PER LAVORI DI RESTAURO DI PALAZZO ROSPIGLIOSI
    A FRASCATI PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE PREVISTA ISTITUTIZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA CATONE, VIA LUIGI CANINA E VIA ANGELO CELL NEI DUE SENSI DI MARCIA
    A MARINO MODIFICHE AL PIANO VIABILE DEL TERRITORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA CALATAFIMI E VIA DEI MILLE DAL 4 AL 6 MAGGIO IN FASCIA ORARIA 8 – 17.30 PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
    AD APRILIA DAL 4 AL 30 MAGGIO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA, DIVIETO DI TRANSITO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DA VIA DEL POGGIO A VIA VENEZIA COMPRESE INTERSEZIONI
    MENTRE AD ARICCIA CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA LINEA ELETTRICA LOCALE, ATTIVA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO
    DA CLAUFDIO VELOCCIA E’ TUTTO
    Servizio fornito da Astral

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