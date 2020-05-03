Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2020 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AD ITRI IN PROVINCIA DI LATINA PREVISTO PER IL 5 MAGGIO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA TORRETTA PER LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
A LATINA FINO AL 29 MAGGIO CONTINUANO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE FRANGIVENTO, ATTIE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA DELL’UCCELLARA DALLE ORE 7 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI
A PRIVERNO PER LAVORI DI TAGLIO ALBERATURE E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DAL 6 ALL’ 8 MAGGIO DA VIA REGINA CAMILLA A VIA PAGANI COMPRESE INTERSEZIONI, DALLE ORE 8 E FINO ALLE ORE 16,
A POMEZIA PER LAVORI ALLA RETE ELETTRICA TERRITORIALE DA DOMANI E FINO AL 29 MAGGIO ATTIVI DIVIETO DI SOSTA, DIVIETO DI TRANSITO ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LA SPEZIA, VIA SILVIO PELLICO E PIAZZA ITALIA
SULLA REGIONALE 155 DI FIUGGI PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA ATTIVA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE E SENSO UNICO ALTERNATO CON LIMITE DI VELOCITA DI 30 KM H IN TRATTI SALTUARI DAL 4 AL 5 MAGGIO
Servizio fornito da Astral