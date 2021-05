Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2021 ORE 20.20 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOVE SONO STATI RIMOSSI I MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI CASTEL NUOVO DI PORTO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA

ANDIAMO SULLA SALARIA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CHIUSO IL TRATTO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE ANCHE QUI TROVIAMO UN SINISTRO CHE PROVOCA CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI LATINA

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE DA OGGI 3 MAGGIO E’ STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO. IL SERVIZIO SARA’ ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30 INVECE CHE DALLE 16.00 ALLE 19.00; RESTANO INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTIN0, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.

DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO,

Servizio fornito da Astral