Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2022 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2022 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
SULLA CASSIA., PER TRAFFICO, CI SONO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA PONTINA, PER I LAVORI IN CORSO, PERMANGONO LE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI; SUL TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA, SIA VERSO ROMA SIA VERSO LATINA.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ROMA LIDO IL SERVIZIO È RALLENTATO PER L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI VITINIA.
A PROPOSITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE NON C’È PIÙ L’OBBLIGO DEL GREEN PASS A BORDO DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E TRENI LOCALI. TUTTAVIA, È OBBLIGATORIO, AL MOMENTO SINO AL 15 GIUGNO, INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2. LA CAPIENZA DEI MEZZI È TORNATA AL 100 PER CENTO.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Servizio fornito da Astral