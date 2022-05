Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2022 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI

BEN TROVATI ALL'ASCOLTO

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

SULLA CASSIA., PER TRAFFICO, CI SONO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA PONTINA, PER I LAVORI IN CORSO, PERMANGONO LE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI; SUL TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA, SIA VERSO ROMA SIA VERSO LATINA.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA LIDO IL SERVIZIO È RALLENTATO PER L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI VITINIA.

A PROPOSITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE NON C’È PIÙ L’OBBLIGO DEL GREEN PASS A BORDO DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E TRENI LOCALI. TUTTAVIA, È OBBLIGATORIO, AL MOMENTO SINO AL 15 GIUGNO, INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2. LA CAPIENZA DEI MEZZI È TORNATA AL 100 PER CENTO.

DA ARIANNA CAROCCI

