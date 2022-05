Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2022 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2022 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA TUSCOLANA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA

SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA PONTINA, IN QUESTO CASO PER I LAVORI IN CORSO, PERMANGONO LE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA; ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

SULLA PRENESTINA, RISOLTO INCIDENTE, PERMANGONO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA PONTE DI NONA

ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA LIDO IL SERVIZIO È ANCORA RALLENTATO PER L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI VITINIA.

