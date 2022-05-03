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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2022 ore 17:45

di - 03 Maggio 2022 - 17:45

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    VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2022 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA TUSCOLANA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA
    SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA PONTINA, IN QUESTO CASO PER I LAVORI IN CORSO, PERMANGONO LE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA; ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.
    SULLA PRENESTINA, RISOLTO INCIDENTE, PERMANGONO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA PONTE DI NONA
    ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA LINEA ROMA LIDO IL SERVIZIO È ANCORA RALLENTATO PER L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI VITINIA.
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE
    Servizio fornito da Astral

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