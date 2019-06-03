Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 3 GIUGNO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE
TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E ROMA FIUMICINO, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ TRA CASILINA E ARDEATINA.
IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA.
DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DLA RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
SULLA COLOMBO E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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