Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 08:45

TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E AURELIA.

DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DLA RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

SULLA COLOMBO E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

