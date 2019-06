Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 3 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI

TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUL RACCORDO, ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E APPIA.

SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, E SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E CECCHINA IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

