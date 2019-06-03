Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 3 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO CHE SI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLENMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, E SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E CECCHINA IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO PER UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA STAZIONE DI FARA IN SABINA, RITARDI DI 30 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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