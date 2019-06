Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 3 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A24 ROMA.TERAMO, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE TERAMO.

QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, E SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E CECCHINA IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI TIBURTNA E NOMENTANA, RITARDI DI 40 MINUTI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO

