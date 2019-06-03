Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 3 GIUGNO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENATMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E L’ARDEATINA;
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRAFFICO INTENSO TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE CENTRO;
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
PER CHI VIAGGIA SULLA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA COLLE PRENESTINO E OSTERIA DELL’OSA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE MAURA SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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