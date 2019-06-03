Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 3 GIUGNO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CENTRALE DEL LATTE E A24.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO;
SULLA CASSIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO – ORTE, CIRCOLAZIONE RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO TECNICO TRA ROMA TIBURTINA E ROMA NOMENTANA. RITARDI FINO A 30 MINUTI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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