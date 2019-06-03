Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 3 GIUGNO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA FLAMINIA E LA A24.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO;
SEGNALIAMO POI CODE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE CENTRO;
SULLA CASSIA ANCORA INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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