Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 3 GIUGNO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULL’AUTOSTRADA A1 TRA VALMONTONE S. CESAREO NELLE DUE DIREZIONI;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO;
SEGNALIAMO POI CODE SULLA ROMA-FIUMICINO, NEL TRATTO URBANO ED EXTRA URBANO FINO A VIA DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE ANCHE SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, E, IN SENSO CONTRARIO, TRA LA COLOMBO E IL GRA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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