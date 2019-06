Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 3 GIUGNO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE;

SI SEGNALANO INVECE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCORDO;

RALLENTAMENTI INOLTRE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI S. ALESSANDRO E COLLEVERDE IN USCITA;

SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E VIA APRILIANA IN DIREZIONE APRILIA;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

PER QUANTO POI RIGUARDA LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLA FLACCA AL KM 4+700 PER LAVORI A CURA DI ASTRAL. TRAFFICO DEVIATO SULLA VIA APPIA, ALL’ALTEZZA DI MONTEGIOVE PER CHI PROVIENE DA TERRACINA, MENTRE PER CHI PROVIENE DA SPERLONGA DEVIATO IL TRAFFICO SEMPRE SULL’APPIA MA AL BIVIO DI SANTA ANASTASIA.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHISURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

