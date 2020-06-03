Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, GROSSI DISAGI INFATTI PER CHI STA PERCORRENDO LA CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALLA TUSCOLANA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-ROMA FIUMICINO.
PROBLEMI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CI SONO CODE PER TRAFFICO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE SULLA SALARIA TROVIAMO CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI, IN QUESTO CASO PER LA PRESENZA DI CANTIERI A CURA DI ANAS.
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, DA OGGI 3 GIUGNO E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
RICORDIAMO TUTTAVIA L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral