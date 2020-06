Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, ANCORA GROSSI INFATTI DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO LA CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALLA CASILINA; L’INCIDENTE E’ AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DEL KM 48+600 E HA RESO NECESSARIA LA CHIUSURA DI UNA CORSIA DI MARCIA, IL TRAFFICO SCORRE QUINDI AL MOMENTO SOLO SU DUE.

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE SULLA SALARIA TROVIAMO CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI, IN QUESTO CASO PER LA PRESENZA DI CANTIERI A CURA DI ANAS.

SEMPRE PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ANAS CI SONO CODE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO VITERBO.

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, DA OGGI 3 GIUGNO E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.

RICORDIAMO TUTTAVIA L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

