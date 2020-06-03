Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, E’ STATO RIMOSSO L’NCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA; TUTTAVIA RIMANGONO CODE TRA CASILINA E APPIA.
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
RESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE SULLA SALARIA TROVIAMO CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI, IN QUESTO CASO PER LA PRESENZA DI CANTIERI A CURA DI ANAS.
SEMPRE PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ANAS CI SONO CODE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO VITERBO.
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, DA OGGI 3 GIUGNO E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
RICORDIAMO TUTTAVIA L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral