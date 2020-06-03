Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER LAVORI TRA PONTINA E VIA DEL MARE IN CARREGGIATA INTERNA. RACCOMANDIAMO ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.
A NORD DELLA CAPITALE SULLA SALARIA RIMANGONO LE CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
SEMPRE PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ANAS CI SONO CODE SULLA CASSIA BIS A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO VITERBO.
ATTIVI LAVORI A CURA DI ASTRAL INVECE SULLA SP28 TREVI-FILETTINO, SIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE; LA STRADA E’ CHIUSA TRA I KM 4+700 E 7+650, ATTIVE DEVIAZIONI.
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, DA OGGI 3 GIUGNO E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE. DIAMO UNO SGUARDO AI CAMBIAMENTI RELATIVI AI TRASPORTI, PER IL FERROVIARIO, ATTIVE 80 FRECCE, 48 INTERCITY E OLTRE 4650 TRENI REGIONALI AL GIORNO; SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA. MAGGIORI INFORMAZIONI A RIGUARDO SONO COMUNQE DISPONIBILI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL, TWITTER E FACEBOOK E SUL NOSTRO SITO INFOMOIBLITA.ASTRALSPA.IT
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
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