Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 12:30

INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE IN CARREGGIATA INTERNA; IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALLA LAURENTINA

A NORD DELLA CAPITALE SULLA SALARIA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.

PROSEGUONO INVECE I LAVORI A CURA DI ASTRAL SULLA SP28 TREVI-FILETTINO, SIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE; LA STRADA E’ CHIUSA TRA I KM 4+700 E 7+650, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, DA OGGI 3 GIUGNO E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE. VEDIAMO INOLTRE I CAMBIAMENTI RELATIVI AI TRASPORTI, PER IL FERROVIARIO, ATTIVE 80 FRECCE, 48 INTERCITY E OLTRE 4650 TRENI REGIONALI AL GIORNO; SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA. CHIUDIAMO CON QUELLO MARITTIRMO, FINO AL 12 GIUGNO IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI DI LINEA DA E VERSO LA SARDEGNA SARÀ SOGGETTO A LIMITAZIONI.

