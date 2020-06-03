Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 15:20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALLA LAURENTINA
CI SONO CODE PER CANTIERI ATTIVI SULL A1 FIRENZE ROMA ALTEZZA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO LA CAPITALE
SEMPRE PER LAVORI TROVIAMO CODE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA DAL RACCORDO FINO VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO VITERBO
STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, DA OGGI 3 GIUGNO E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
CAMBIAMENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SONO ATTIVE 80 FRECCE,
48 INTERCITY
E OLTRE 4650 TRENI REGIONALI AL GIORNO;
SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA.
CHIUDIAMO CON QUELLO MARITTIRMO,
FINO AL 12 GIUGNO IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI DI LINEA DA E VERSO LA SARDEGNA SARÀ SOGGETTO A LIMITAZIONI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral