Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 16:30

AGGIORNAMENTI DAL RACCORDO TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE PER VEICOLO RIBALTATO SULLA CARREGGIATA AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA PERMANGONO CODE FINO USCITA ARDEATINA

MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA ARDEATINA

CI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGHESIANA

CI SONO CODE PER CANTIERI ATTIVI :

SULLA CASSIA BIS VEIENTANA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO

STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, DA OGGI 3 GIUGNO E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.

CAMBIAMENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SONO ATTIVE 80 FRECCE,

48 INTERCITY

E OLTRE 4650 TRENI REGIONALI AL GIORNO;

SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA.

CHIUDIAMO CON QUELLO MARITTIRMO

FINO AL 12 GIUGNO IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI DI LINEA DA E VERSO LA SARDEGNA SARÀ SOGGETTO A LIMITAZIONI.

