Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 17:05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DALLA METRO C
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SU INTERA TRATTA
PASSIAMO SUL RACCORDO RIMOSSO VEICOLO IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE ALTEZZA USCITA VIA DEL MARE
MENTRE IN ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA PIU VEICOLI TRA USCITA VIA DEL MARE E ARDEATINA
CI SONO CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGHESIANA
SCENDIAMO SULLA LITORANEA DOVE REGISTRIAMO RALLENTAMENTI NELLE DUE TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
PER CANTIERI ATTIVI CI SONO CODE
SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA PONZANO ROMANO E INNESTO DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO LA CAPITALE
SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA
MENTRE PER LAVORI A CURA DI ANAS SULLA SALARIA
TROVIAMO CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral