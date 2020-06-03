Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 17:15

di - 03 Giugno 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 17:05 MARCO CILUFFO
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    INIZIAMO DALLA METRO C
    CIRCOLAZIONE RALLENTATA SU INTERA TRATTA
    PASSIAMO SUL RACCORDO RIMOSSO VEICOLO IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE ALTEZZA USCITA VIA DEL MARE
    MENTRE IN ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA PIU VEICOLI TRA USCITA VIA DEL MARE E ARDEATINA
    CI SONO CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGHESIANA
    SCENDIAMO SULLA LITORANEA DOVE REGISTRIAMO RALLENTAMENTI NELLE DUE TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
    PER CANTIERI ATTIVI CI SONO CODE
    SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA PONZANO ROMANO E INNESTO DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO LA CAPITALE
    SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA
    MENTRE PER LAVORI A CURA DI ANAS SULLA SALARIA
    TROVIAMO CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
    È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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