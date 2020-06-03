Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 17:45

di - 03 Giugno 2020 - 17:45

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    VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 17 :35 MARCO CILUFFO
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    INIZIAMO DAL RACCORDO
    IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE DOVE SONO STATI COINVOLTI PIU VEICOLI TRA VIA DEL MARE E LAURENTINA
    CI SONO CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGHESIANA
    SCENDIAMO A POMEZIA DOVE CI SONO CODE NEI DUE SENSI SU VIA DEI CASTELLI ROMANI E VIA DEL MARE E SCENDENDO SULLA LITORANEA REGISTRIAMO RALLENTAMENTI ,NELLE DUE, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
    PER CANTIERI ATTIVI CI SONO CODE
    SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA PONZANO ROMANO E INNESTO DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO LA CAPITALE
    SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA
    MENTRE PER LAVORI A CURA DI ANAS SULLA SALARIA
    TROVIAMO CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    METRO C CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SU TUTTA LA TRATTA
    E RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LAVORI CHIUSURA ALLE ORE 21 ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
    È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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