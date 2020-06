Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 17 :35 MARCO CILUFFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

INIZIAMO DAL RACCORDO

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE DOVE SONO STATI COINVOLTI PIU VEICOLI TRA VIA DEL MARE E LAURENTINA

CI SONO CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGHESIANA

SCENDIAMO A POMEZIA DOVE CI SONO CODE NEI DUE SENSI SU VIA DEI CASTELLI ROMANI E VIA DEL MARE E SCENDENDO SULLA LITORANEA REGISTRIAMO RALLENTAMENTI ,NELLE DUE, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA

PER CANTIERI ATTIVI CI SONO CODE

SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA PONZANO ROMANO E INNESTO DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO LA CAPITALE

SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA

MENTRE PER LAVORI A CURA DI ANAS SULLA SALARIA

TROVIAMO CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

METRO C CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SU TUTTA LA TRATTA

E RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LAVORI CHIUSURA ALLE ORE 21 ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

