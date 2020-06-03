Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 18 :05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL RACCORDO CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA E PIU AVANTI SEMPRE CODE IMMISSIONE AUTOSTRADA ROMA TERAMO
TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE IN USCITA DALLA CAPITALE
Cè TRAFFICO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGHESIANA
SCENDIAMO A POMEZIA DOVE CI SONO CODE NEI DUE SENSI SU VIA DEI CASTELLI ROMANI E VIA DEL MARE E SCENDENDO SULLA LITORANEA REGISTRIAMO RALLENTAMENTI ,NELLE DUE, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
SI RALLENTA PER CANTIERI
SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA
SULLA SALARIA PER LAVORI A CURA DI ANAS CI SONO CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SU TUTTA LA TRATTA DELLA METRO C, E RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LAVORI CHIUSURA ALLE ORE 21 ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral