Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 18 :35 MARCO CILUFFO

INIZIAMO DAL RACCORDO CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA E PIU AVANTI SEMPRE CODE PER UN INCIDENTE IMMISSIONE AUTOSTRADA ROMA TERAMO

SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE VERSO IL CENTRO

E SULLA TUSCOLANA ALTEZZA VIA DI TOR VERGATA IN USCITA DALLA CAPITALE

CE’ TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SI STA IN CODA PER CANTIERI

SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA DALLA CAPITALE

E SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO IN

IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA

TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SU TUTTA LA TRATTA DELLA METRO C, E RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LAVORI LA METRO SARA CHIUSA ALLE ORE 21 SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

