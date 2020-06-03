Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 18:45

di - 03 Giugno 2020 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 18 :35 MARCO CILUFFO
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    INIZIAMO DAL RACCORDO CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA E PIU AVANTI SEMPRE CODE PER UN INCIDENTE IMMISSIONE AUTOSTRADA ROMA TERAMO
    SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE VERSO IL CENTRO
    E SULLA TUSCOLANA ALTEZZA VIA DI TOR VERGATA IN USCITA DALLA CAPITALE
    CE’ TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE SI STA IN CODA PER CANTIERI
    SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA DALLA CAPITALE
    E SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO IN
    IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA
    TRASPORTO PUBBLICO
    CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SU TUTTA LA TRATTA DELLA METRO C, E RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LAVORI LA METRO SARA CHIUSA ALLE ORE 21 SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
    È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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