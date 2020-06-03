Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 18 :35 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL RACCORDO CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA E PIU AVANTI SEMPRE CODE PER UN INCIDENTE IMMISSIONE AUTOSTRADA ROMA TERAMO
SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE VERSO IL CENTRO
E SULLA TUSCOLANA ALTEZZA VIA DI TOR VERGATA IN USCITA DALLA CAPITALE
CE’ TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SI STA IN CODA PER CANTIERI
SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA DALLA CAPITALE
E SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO IN
IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA
TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SU TUTTA LA TRATTA DELLA METRO C, E RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LAVORI LA METRO SARA CHIUSA ALLE ORE 21 SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral