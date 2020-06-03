Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 19:05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL RACCORDO CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA E PIU AVANTI SEMPRE CODE TRA PRENESTINA E USCITA ROMA TERAMO A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
CI SONO CODE SEMPRE PER UN INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE VERSO IL CENTRO
STESSA SITUAZIONE SULLA TUSCOLANA ALTEZZA VIA DI TOR VERGATA IN USCITA DALLA CAPITALE
MENTRE CE’ TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
PER CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI
SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA DALLA CAPITALE
E SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO IN
IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, DA OGGI 3 GIUGNO E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
CAMBIAMENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SONO ATTIVE 80 FRECCE,
48 INTERCITY
E OLTRE 4650 TRENI REGIONALI AL GIORNO;
SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA.
CHIUDIAMO CON QUELLO MARITTIRMO FINO AL 12 GIUGNO IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI DI LINEA DA E VERSO LA SARDEGNA SARÀ SOGGETTO A LIMITAZIONI.
È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral