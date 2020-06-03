Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 19:35 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA REGIONE
CE’ TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SI STA INCOLONNATI PER LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, DA OGGI 3 GIUGNO E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
CAMBIAMENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SONO ATTIVE 80 FRECCE,
48 INTERCITY
E OLTRE 4650 TRENI REGIONALI AL GIORNO;
SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA.
CHIUDIAMO CON QUELLO MARITTIMO FINO AL 12 GIUGNO IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI DI LINEA DA E VERSO LA SARDEGNA SARÀ SOGGETTO A LIMITAZIONI.
È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral