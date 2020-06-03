Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 20:30

di - 03 Giugno 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 20:20 MARCO CILUFFO
    BUONASERA E BEN TROVATI CON L’ULTIMO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLA RESTANTE RETE STRADALE
    CE’ TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE PER LAVORI SI RALLENTA SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NELLE DUE
    TRASPORTO PUBBLICO
    CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SU TUTTA LA TRATTA DELLA METRO C, E RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LAVORI LA METRO SARA CHIUSA ALLE ORE 21 SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
    INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, DA OGGI E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
    CAMBIAMENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SONO ATTIVE 80 FRECCE,
    48 INTERCITY
    E OLTRE 4650 TRENI REGIONALI AL GIORNO;
    SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA.
    CHIUDIAMO CON QUELLO MARITTIMO FINO AL 12 GIUGNO IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI DI LINEA DA E VERSO LA SARDEGNA SARÀ SOGGETTO A LIMITAZIONI.
    DA MARCO CILUFFO PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO APPUNTAMENTO A DOMANI PER GLI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL INFOMOBILITA … BUONA SERATA
    Servizio fornito da Astral

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