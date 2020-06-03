Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2020 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2020 ORE 20:20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’ULTIMO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLA RESTANTE RETE STRADALE
CE’ TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE PER LAVORI SI RALLENTA SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NELLE DUE
TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SU TUTTA LA TRATTA DELLA METRO C, E RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LAVORI LA METRO SARA CHIUSA ALLE ORE 21 SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, DA OGGI E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
CAMBIAMENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SONO ATTIVE 80 FRECCE,
48 INTERCITY
E OLTRE 4650 TRENI REGIONALI AL GIORNO;
SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA.
CHIUDIAMO CON QUELLO MARITTIMO FINO AL 12 GIUGNO IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI DI LINEA DA E VERSO LA SARDEGNA SARÀ SOGGETTO A LIMITAZIONI.
DA MARCO CILUFFO PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO APPUNTAMENTO A DOMANI PER GLI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL INFOMOBILITA … BUONA SERATA
Servizio fornito da Astral