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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2021 ore 20:30

di - 03 Giugno 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2021 ORE 2020 WILLIAMS TALARICO
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    SULL’APPIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO
    SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO CODE ALTEZZA VIA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
    SULLA CASILINA CODE PER INCIDENTE TRA FINOCCCHIO E MONTECOMPATRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    INFINE CODE SULLA COLOMBO DA MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC.
    SONO ATTIVE MODIFICHE AL PERCORSO DELLA LINEA S15, CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, A SUPPORTO DEGLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO.
    PER OGGI E’ TUTTO, WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
    Servizio fornito da Astral

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