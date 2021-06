Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2021 ORE 2020 WILLIAMS TALARICO

TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SULL’APPIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO

SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO CODE ALTEZZA VIA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO

SULLA CASILINA CODE PER INCIDENTE TRA FINOCCCHIO E MONTECOMPATRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE CODE SULLA COLOMBO DA MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC.

SONO ATTIVE MODIFICHE AL PERCORSO DELLA LINEA S15, CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, A SUPPORTO DEGLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO.

