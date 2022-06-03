Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2022 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2022 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ,
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SPENTO L’INCENDIO SULLA PONTINA AL KM 26, PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA
ALTRI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO
VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME E SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI
ANCHE LA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, VERSO MENTANA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
PERMANE SOSPESO IL SERVIZOI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI
I TRENI SONO INSTRADATI SUI PERCORSI ALTERNATIVI CON RITARDI SINO A 90 MINUTI PER L’ALTA VELOCITA’ E SINO A 80 PER I TRENI REGIONALI, QUESTI ULTIMI SUBISCONO CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI
INOLTRE, SULLA FERROVIA ROMA-SULMONA-PESCARA, SONO ATTIVI BUS SOTITUTIVI TRA ROMA E TIVOLI
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA METRO B, E’ QUESTO L’ULTIMO FINE SETTIMANA DI SOSPENSIONE,
BUS AL POSTO DEI TRENI PER LE INTERE GIORNATE DI SABATO 4 E DOMENICA 5.
SERVIZIO NORMALE SULLE TRATTE TRA CASTRO PRETORIO-IONIO E CASTRO PRETORIO -REBIBBIA
QUESTA SERA INVECE CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 21.00, POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA, RICORDIAMO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTNZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral