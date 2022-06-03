Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2022 ore 19:15

di - 03 Giugno 2022 - 19:15

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2022 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
    UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ,
    UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SPENTO L’INCENDIO SULLA PONTINA AL KM 26, PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA
    ALTRI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO
    VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME E SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI
    ANCHE LA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, VERSO MENTANA
    IL TRASPORTO FERROVIARIO
    PERMANE SOSPESO IL SERVIZOI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI
    I TRENI SONO INSTRADATI SUI PERCORSI ALTERNATIVI CON RITARDI SINO A 90 MINUTI PER L’ALTA VELOCITA’ E SINO A 80 PER I TRENI REGIONALI, QUESTI ULTIMI SUBISCONO CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI
    INOLTRE, SULLA FERROVIA ROMA-SULMONA-PESCARA, SONO ATTIVI BUS SOTITUTIVI TRA ROMA E TIVOLI
    INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    SULLA METRO B, E’ QUESTO L’ULTIMO FINE SETTIMANA DI SOSPENSIONE,
    BUS AL POSTO DEI TRENI PER LE INTERE GIORNATE DI SABATO 4 E DOMENICA 5.
    SERVIZIO NORMALE SULLE TRATTE TRA CASTRO PRETORIO-IONIO E CASTRO PRETORIO -REBIBBIA
    QUESTA SERA INVECE CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 21.00, POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA, RICORDIAMO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTNZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home