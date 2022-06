Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2022 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2022 ORE 19.05 GINA PANDOLFO

SPENTO L’INCENDIO SULLA PONTINA AL KM 26, PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA

ALTRI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO

VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME E SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI

ANCHE LA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, VERSO MENTANA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

PERMANE SOSPESO IL SERVIZOI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI

I TRENI SONO INSTRADATI SUI PERCORSI ALTERNATIVI CON RITARDI SINO A 90 MINUTI PER L’ALTA VELOCITA’ E SINO A 80 PER I TRENI REGIONALI, QUESTI ULTIMI SUBISCONO CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI

INOLTRE, SULLA FERROVIA ROMA-SULMONA-PESCARA, SONO ATTIVI BUS SOTITUTIVI TRA ROMA E TIVOLI

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

SULLA METRO B, E’ QUESTO L’ULTIMO FINE SETTIMANA DI SOSPENSIONE,

BUS AL POSTO DEI TRENI PER LE INTERE GIORNATE DI SABATO 4 E DOMENICA 5.

SERVIZIO NORMALE SULLE TRATTE TRA CASTRO PRETORIO-IONIO E CASTRO PRETORIO -REBIBBIA

QUESTA SERA INVECE CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 21.00, POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA, RICORDIAMO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA

