Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO DUE MEZZI PESANTI CI SONO CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
E COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO LUNGO IL TRATTO URBANO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral