Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI;
UN ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI TRA SETTECAMINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ROMA TERAMO, PROSEGUENDO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA SALARIA FINO ALL’AURELIA;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E LO STESSO RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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