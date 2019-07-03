Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLO SVINCOLO PER LA VIA DEL MARE; STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA, QUI TRA LE USCITE CASILINA E AURELIA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral