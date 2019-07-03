Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON TRAFFICO RALLENTATO A PARTIRE DALLA TOGLIATTI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SITUAZIONE ANALOGA SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE MOBILE SEGNALIAMO CODE A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA FINO A MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI LATINA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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