Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FROSINONE E CEPRANO E ORA RIMOSSO SONO IN CORSO OPERAZIONI DI RIPRISTINO SUL TRATTO INTERESSATO: AL MOMENTO PERMANGONO CODE IN DIREZIONE NAPOLI;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE MOBILE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI LATINA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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