Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE;

PERMANGONO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO, SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;

SEMPRE PER LAVORI IN CORSO TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI LATINA;

E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA STRADA REGIONALE SABINA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DA PARTE DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA IL KM 10 ED IL KM 21 IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 19; ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h SUL TRATTO INTERESSATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 30 LUGLIO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

