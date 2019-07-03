Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA;
SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA, NEL VERSO OPPOSTO CI SONO CODE SEMPRE PER LAVORI TRA LE FERRIERE E VIA NETTUNO.
ED INFINE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE A CURA DI ANAS, SUL RACCORDO DALLE 21.00 DI OGGI ALLE 6.00 DI DOMANI GIOVEDI’ 4 LUGLIO SARA’ CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI OSTIENSE E PONTINA.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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