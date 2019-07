Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GIANMARCO TULLI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA; MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E CASILINA;

SULLA PONTINA CODE PER INCENDIO TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA, NEL VERSO OPPOSTO CI SONO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA LE FERRIERE E VIA NETTUNO;

CODE PER INCIDENTE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO VITERBO;

ED INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMA LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI PER UN PROBLEMA TECNICO FRA LATINA E SEZZE ROMANO;

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral