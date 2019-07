Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GIANMARCO TULLI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO, CI SONO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA, IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN USCITA VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI DA TORCERVARA.

SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA DEI RUTULI E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA;

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMA LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE FRA LATINA E SEZZE ROMANO IN DIREZIONE NAPOLI;

ED INFINE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE A CURA DI ANAS, SUL RACCORDO DALLE 21.00 DI OGGI ALLE 6.00 DI DOMANI GIOVEDI’ 4 LUGLIO SARA’ CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI OSTIENSE E PONTINA.

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral