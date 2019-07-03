Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO, CI SONO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA, IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN USCITA VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI DA TORCERVARA.
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA DEI RUTULI E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA;
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMA LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE FRA LATINA E SEZZE ROMANO IN DIREZIONE NAPOLI;
ED INFINE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE A CURA DI ANAS, SUL RACCORDO DALLE 21.00 DI OGGI ALLE 6.00 DI DOMANI GIOVEDI’ 4 LUGLIO SARA’ CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI OSTIENSE E PONTINA.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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