Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 18.20

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE AL KM 38+500 TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE; MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA

SULLA PONTINA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISIONE SUL RACCODO CI SONO CODE DA TOR DE CENCI VERSO ROMA E NEL SENSO OPPOSTO DALLA COLOMBO;

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA

SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E VIA MAREMMANA INFERIORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA LITORANEA, CODE A TRATTI A PARTIRE DA LIDO DI CASTEL FUSANO FINO A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.

